- AFP Joe Biden ve Bernie Sanders Kas\u0131m ay\u0131ndaki ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerinde ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump a kar\u015f\u0131 yar\u0131\u015facak Demokrat aday\u0131n belirlenmesi i\u00e7in \u00f6n se\u00e7imler, koronavir\u00fcs engeline tak\u0131larak da olsa s\u00fcr\u00fcyor. Eski Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Joe Biden, yar\u0131\u015f\u0131 \u00f6nde g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Joe Biden, 2016 daki \u00f6n se\u00e7imleri Hillary Clinton a kar\u015f\u0131 kaybeden Bernie Sanders I \u00fc\u00e7 eyalette daha yendi. Biden, Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Florida, Illinois ve Arizona da yap\u0131lan \u00f6n se\u00e7imlerin t\u00fcm\u00fcn\u00fc \u00f6nde tamamlad\u0131. Say\u0131m\u0131n neredeyse tamamland\u0131\u011f\u0131 Florida da Biden oylar\u0131n y\u00fczde 62 sini ald\u0131. Illinois de y\u00fczde 59 unu ald\u0131. Yerel bas\u0131na g\u00f6re say\u0131m\u0131n k\u0131smen yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Arizona da da Biden yar\u0131\u015f\u0131 \u00f6nde g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. \u00dc\u00e7 eyaletteki zaferin ard\u0131ndan Biden, Demokratlar\u0131n ba\u015fkan aday\u0131 olabilmesi i\u00e7in gerekli olan 1,991 delege say\u0131s\u0131na daha da yakla\u015ft\u0131. \u015eu an Biden \u0131n bin 147, Sanders \u0131n 861 delegesi var. Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck oranda etkilenen Ohio da da Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc yap\u0131lmas\u0131 planlanan \u00f6n se\u00e7imler ertelenirken, bu eyaletlerde de kat\u0131l\u0131m\u0131n d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131 bekleniyordu. Ancak \u00f6zellikle Florida da, 1 milyon 700 bin ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 2018 dkei \u00f6nse\u00e7imlere g\u00f6re kat\u0131l\u0131m\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Oy kullanma merkezlerinin giri\u015flerine dezenfektanlar konuldu. Georgia, Lousiana, Maryland ve Kentucky de de \u00f6n se\u00e7imler ertelenmi\u015fti. Puerto Rico da da 29 Mart i\u00e7in planlanan \u00f6n se\u00e7imlerin ertelenebilece\u011fi belirtildi. \u00d6n se\u00e7imlerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk eyaletlerde hedefledi\u011fi oy oran\u0131na ula\u015famayan Biden, ge\u00e7en ay G\u00fcney Carolina daki \u00f6n se\u00e7imde zafer kazanarak se\u00e7im kampanyas\u0131n\u0131 yeniden canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. \u00d6n se\u00e7imler 18 eyalette daha yap\u0131lacak. Florida daki ara\u015ft\u0131rma \u015firketlerine g\u00f6re, Biden a oy verenlerin 4 te 3 \u00fc, Trump kar\u015f\u0131s\u0131nda Sanders a g\u00f6re kazanma ihtimali daha y\u00fcksek oldu\u011fu i\u00e7in bu tercihi yapt\u0131. ABD de Demokrat Parti nin ba\u015fkan adayl\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015f\u0131nda Joe Biden, Bernie Sanders la fark\u0131 a\u00e7\u0131yor ABD de Joe Biden S\u00fcper Sal\u0131 n\u0131n galibi oldu, yar\u0131\u015ftan \u00e7ekilen Michael Bloomberg in de deste\u011fini ald\u0131 ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imleri ne zaman, kimler aday ve se\u00e7im s\u00fcreci nas\u0131l i\u015fliyor?