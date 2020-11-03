'ABD Başkanını seçiyor' özel yayını Habertürk TV'de!

Seçim gecesi dünyadan canlı bağlantılar, sandık öncesi ve sonrasında son dakika gelişmeleri, saniye saniye güncellenen seçim grafikleri, kritik eyaletlerdeki son durum ve seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamalar... Hepsi Türkiye, ABD ve dünyadan canlı bağlantılarla Habertürk'te!

Fatih Altaylı, Afşin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy soruyor; alanında uzman isimler ABD'nin seçimini Habertürk'te sıcağı sıcağına yorumluyor.



ABD Başkanını Seçiyor Özel Yayını bu akşam saat 20.00'de Habertürk TV'de.