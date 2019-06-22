ABD Başkanı Trump tecavüz suçlamasını reddetti

22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen yeni tecavüz iddiasını reddetti.
Jean Carroll adlı bir kadın Cuma günü New York dergisine yazdığı makalede ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'ların ortasında kendisine tecavüz etmekle suçlamıştı.
Carroll, o dönemde arkadaşlarının "kazanamazsın" uyarısı üzerine Trump hakkında şikayetçi olmadığını söyledi.
Bugüne kadar 10'dan fazla kadın Donald Trump tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. Trump ise bu suçlamaları reddetti.
Olayın gerçekleştiği iddia edilen Bergdorf Goodman mağazası ise video kayıtlarında böyle bir olay bulunmadığını açıkladı. Trump, açıklaması nedeniyle mağazaya teşekkür etti.
Carroll'ın beyanı ne?
Carroll Trump'la 1995 sonu veya 1996 başında New York'ta çalıştığı Bergdorf Goodman mağazasında karşılaştıklarını, Trump'ın "bir kız" için hediye baktığını söylüyor.
Trump'ı o dönemde televizyondan tanıdığını söyleyen Carroll önce şakalaştıklarını, sonra birbirlerini iç çamaşırı denemeye ikna etmeye çalıştıklarını, ardından da soyunma kabinine gittiklerini ve orada Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini anlatıyor.
O dönemde Trump da Carroll da yaklaşık 50 yaşındaydı.
Carroll bu olayın ardından yaşadıklarını iki arkadaşına anlattığını, onlardan birinin "Unut bunu! 200 avukatı var onun, seni gömer" demesi üzerine şikayetçi olmadığını söylüyor.
Carroll makalesinde beş başka erkek tarafından da cinsel saldırıya uğradığını yazıyor. O isimlerden bir diğeri ABD'li yayın kuruluşu CBS'in eski yöneticisi Les Moonves.
Moonves 2018'de cinsel istismar iddialarının ardından görevini bırakmıştı. New York dergisine konuşan avukatları ise Carroll'ın yönelttiği suçlamayı reddetti.
Carroll makalesinde Trump'ın tecavüzünün ardından bugüne kadar seks yapmadığını söylüyor.
Bir açıklama yayımlayan Donald Trump ise "Bu kişiyle hiç karşılaşmadım" dedi ve ekledi:
"Yeni bir kitap yayımlamış, onu satmaya çalışıyor. Motivasyonu bu olsa gerek. Kitap, kitapçıların 'kurgu' bölümünde yer almalı.
"Bir kitap satmak, dikkat çekmek veya siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için böyle hikayeler uyduranlara yazıklar olsun.
"Ortada sıfır kanıt varken böyle bir şeye inanan insanların olması da çok kötü."
Bunun bir "sahte haber" olduğunu belirten Trump, Demokrat Parti'nin Carroll veya New York dergisi ile işbirliğine dair bilgisi olanları Beyaz Saray'a bilgi vermeye davet etti.
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