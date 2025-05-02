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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yönelik yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 01:16 Güncelleme: 02.05.2025 - 01:16
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        Trump'tan İran açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulanacağını, ABD ile iş yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

        Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürünleri alımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

        ABD Başkanı Trump, "İran'dan herhangi bir miktarda petrol ya da petrokimya ürünü satın alan her ülke ya da kişi derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile herhangi bir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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