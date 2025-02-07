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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump'tan Hristiyan karşıtlığıyla mücadeleye yönelik kararname | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Hristiyan karşıtlığıyla mücadeleye yönelik kararname

        ABD Başkanı Donald Trump, "Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadeleye" yönelik görev gücü kurulmasına ilişkin kararname imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 07:27
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        Trump'tan "Hristiyan karşıtlığıyla mücadele" kararnamesi
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        Trump, "Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu"nun kurulacağını açıklamasının ardından din konulu kararnameye imza attı.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, "Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele" için Adalet Bakanı Pam Bondi'nin başına getirileceği görev gücü oluşturulması talimatı verdi.

        Kararnamede, Hristiyanları hedef alan "politika ve uygulamaların tespit edileceği, sonlandırılacağı ve düzeltileceği" ifadesi yer aldı.

        Trump ayrıca, 2016'daki başkanlık kampanyasında kendisine dini danışmanlık yapan Paula White liderliğinde Beyaz Saray bünyesinde "inanç ofisi" kuracağını açıklamıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Başkanı Donald Trump
        #haberler
        #Hristiyanlık
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