Reuters

ABD Başkanı Donald Trump bazı yabancı işçilerin ülkeye girişlerini askıya aldı. Beyaz Saray bu hamlenin koronavirüsten etkilenen ekonomiye destek olacağını söylerken iş çevreleri buna şiddetle karşı çıkıyor.

Trump vasıflı çalışanlara yönelik H-1B tipi vize ve yönetici ve uzmanların şirket içi geçiş yapmasına olanak sağlayan L tipi vize ile ülkeye girilmesini geçici süreyle yasaklayan bir karar aldı. Trump ayrıca H-2B tipi vize ile de ülkeye girişleri yasakladı. Hükümetten üst düzey bir yetkili gazetecilerle telefon üzerinden yaptığı görüşmede Çarşamba günü yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar devam edecek bu karar sayesinde 525 bin işe ABD'lilerin istihdam edilebileceğini söyledi.

HESAPLAMANIN DETAYINI VERMEDİ

Bu rakamın nasıl hesaplandığına ilişkin detay vermeyen yetkili, bu kararın arkasında "ABD'lileri en hızlı şekilde işe döndürmek" fikrinin yattığını söyledi. Ancak aralarında büyük teknoloji şirketlerinin de olduğu iş çevreleri ve ABD Ticaret Odası, bu kararın koronavirüs salgınından etkilenen ekonominin toparlanmasını kötü etkileyeceğini söyledi.

Bu karara karşıt görüşte olanlar Trump'ın salgını uzun süredir üzerinde çalıştığı ülkeye göçü sınırlandırma hedefi için kullandığını söylüyorlar. Dünyadaki çoğu ABD konsolosluğu rutin vize işlemlerine kapalı olduğu için kararın ilk etkilerinin sınırlı olması bekleniyor. Karar halihazırda ABD'de bulunanları ve geçerli vizeleri bulunanları etkilemeyecek ancak vizesi bulunanların ülkeye girmek için resmi bir seyahat evrağı almaları gerekecek.