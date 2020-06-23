ABD Başkanı Donald Trump bazı yabancı işçilerin ülkeye girişlerini askıya aldı. Beyaz Saray bu hamlenin koronavirüsten etkilenen ekonomiye destek olacağını söylerken iş çevreleri buna şiddetle karşı çıkıyor.
Trump vasıflı çalışanlara yönelik H-1B tipi vize ve yönetici ve uzmanların şirket içi geçiş yapmasına olanak sağlayan L tipi vize ile ülkeye girilmesini geçici süreyle yasaklayan bir karar aldı. Trump ayrıca H-2B tipi vize ile de ülkeye girişleri yasakladı. Hükümetten üst düzey bir yetkili gazetecilerle telefon üzerinden yaptığı görüşmede Çarşamba günü yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar devam edecek bu karar sayesinde 525 bin işe ABD'lilerin istihdam edilebileceğini söyledi.
HESAPLAMANIN DETAYINI VERMEDİ
Bu rakamın nasıl hesaplandığına ilişkin detay vermeyen yetkili, bu kararın arkasında "ABD'lileri en hızlı şekilde işe döndürmek" fikrinin yattığını söyledi. Ancak aralarında büyük teknoloji şirketlerinin de olduğu iş çevreleri ve ABD Ticaret Odası, bu kararın koronavirüs salgınından etkilenen ekonominin toparlanmasını kötü etkileyeceğini söyledi.
Bu karara karşıt görüşte olanlar Trump'ın salgını uzun süredir üzerinde çalıştığı ülkeye göçü sınırlandırma hedefi için kullandığını söylüyorlar. Dünyadaki çoğu ABD konsolosluğu rutin vize işlemlerine kapalı olduğu için kararın ilk etkilerinin sınırlı olması bekleniyor. Karar halihazırda ABD'de bulunanları ve geçerli vizeleri bulunanları etkilemeyecek ancak vizesi bulunanların ülkeye girmek için resmi bir seyahat evrağı almaları gerekecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!