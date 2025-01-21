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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump'tan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 06:41 Güncelleme: 21.01.2025 - 06:41
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        Trump'tan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
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        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalar yaptı.

        AA'nın haberine göre; Trump, Gazze'de ateşkesin sürdürüleceğinden emin olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Emin değilim. Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı.". Diğer tarafın (Hamas'ın) çok zayıfladığını düşünüyorum.” yanıtını verdi.

        “Gazze’nin bir fotoğrafına baktım. Gazze, çok büyük bir yıkım alanı. Aslında orasının gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor.” diyen Trump, Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirtti.

        Trump, sözlerine, “Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir.” şeklinde devam etti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
        #ABD Başkanı Donald Trump
        #haberler
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