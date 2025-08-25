Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki durumun bir an önce halledilmesi gerektiğini ifade ederken "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 22:52 Güncelleme: 25.08.2025 - 22:52
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki durumun çok kötü olduğuna işaret ederek, "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu sona ermek zorunda." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede basın mensuplarının Gazze ile ilgili sorularını yanıtladı.

        Gazze'de ciddi düzeyde açlık yaşandığını ve bunu uluslararası kurumların da teyit ettiğini hatırlatan bir gazetecinin sorusuna cevap veren Trump, "(Gazze'deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor." şeklinde konuştu.

        Gazze Şeridi'ndeki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Trump, bununla birlikte oradaki sürecin "sonuna yaklaşıldığı" mesajını verdi.

        "Bu durum sona ermek zorunda"

        İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaşın "binlerce yıldır" sürdüğünü savunan ancak Gazze'deki duruma "bir an önce çözüm bulunması gerektiğini" dile getiren ABD Başkanı Trump, "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda." ifadesini kullandı.

        ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını ifade eden Trump, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Trump, Gazze'deki insani krizin sona ermesi için ABD'nin İsrail nezdinde "diplomatik girişimde" bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, bu yönde çaba gösterdiklerini söyleyerek karşılık verdi.

        Bu bölümde söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas'ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz." şeklinde değerlendirme yaptı.

