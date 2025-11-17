ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı ağırlayacak
ABD Başkanı Trump, yarın Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelecek. Görüşmede, F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımların ele alınması bekleniyor.
2017'den sonraki ilk Trump-Selman görüşmesinde; F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımların ele alınması bekleniyor.