08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song'un nükleer silahlardan arındırma maddesinin artık müzakere masasında olmadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imzaladı." ifadelerini paylaştı.
Trump, şöyle devam etti:
"(Kim Jong-un) ABD Başkanı ile olan özel ilişkisini geçersiz kılmak veya kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmek istemez. Kuzey Kore, Kim Jong-un'un önderliğinde muazzam ekonomik potansiyele sahip ancak söz verildiği gibi nükleer silahlardan arındırılması gerekiyor. NATO, Çin, Rusya, Japonya ve tüm dünya bu konuda birleşti!"
Dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklama yapan Trump, "İlişkimiz çok iyi ama biraz düşmanlık olduğuna da şüphe yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, dün yaptığı açıklamada, "Şu anda ABD ile uzun görüşmelere gerek yok ve nükleer silahlardan arındırılma konusu zaten müzakere masasının dışına çıktı." ifadelerini kullanmış, ABD'nin müzakerelerdeki amacının Başkan Trump'ın 2020 seçimlerine yönelik "zaman kazandırma numarası" olduğunu öne sürmüştü.
Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor
ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahlanmanın önlenmesine yönelik müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.
Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti. Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.
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