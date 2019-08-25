25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Biarritz kentinde G7 toplantısı kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi.
Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, "İngiltere ile şimdiye kadar olduğundan büyük, çok büyük bir ticaret anlaşması yapacağız." dedi.
Anlaşma için İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı zamana işaret eden Trump, "Bir noktada artık önlerinde engel olmayacak, ayak bileklerindeki çıpa olmayacak çünkü şu anda bu (çıpaları) var." ifadelerini kullandı.
JOHNSON: ABD'NİN TAVİZ VERMESİ GEREKİYOR
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Boris Johnson da Trump ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.
Habere göre İngiltere için “Amerikan pazarında büyük fırsatlar” olduğunu belirten Johnson, "Bu fırsatları kullanmak niyetindeyiz ancak ABD’li dostlarımızın taviz vermesi ve yaklaşımlarını açması gerekiyor çünkü şu anda çok fazla kısıtlama var." diye konuştu.
Brexit’in ardından ABD ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticareti 5 katına kadar artırabileceğini savunan Johnson, bunun nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili ise ayrıntı vermedi.
Theresa May'den görevi geçen ay devralan Johnson ile Trump son bir ayda haftada en az bir kez telefonda görüşmüştü ancak G7'deki buluşma Johnson'ın başbakan olarak Trump'la yüz yüze ilk görüşmesi oldu.
Trump, Johnson'ın katı Brexitçi tutumuna desteğini kamuoyu önünde sık sık yineliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!