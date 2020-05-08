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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "Başkan Trump ile Kral Selman, koronavirüs salgınıyla mücadeledeki olumlu gelişmeleri ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasını ele aldılar. İki lider, küresel enerji piyasalarındaki istikrarın önemi konusunda da mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğine değinen liderler, ayrıca bölgesel meseleleri de müzakere etti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dün yer alan haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'daki Patriot bataryalarının yanı sıra iki savaş uçağı filosunu da geri çekmeyi planladığı iddia edilmişti. ABD Savunma Bakanlığı ise söz konusu iddia ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.