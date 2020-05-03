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ABD’de Donald Trump yönetiminin "Işık Hızı Ötesi Operasyon" adlı programı kapsamında yeni tip koronavirüse karşı 14 aşının geliştirildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Işık Hızı Ötesi Operasyon" adını verdikleri bir programı hayata geçirerek aşı çalışmalarına hız kazandırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Trump yönetimi temsilcilerinin NBC televizyonuna verdikleri bilgide, "Işık Hızı Ötesi Operasyon" programı kapsamında yeni tip koronavirüse karşı 14 aşı geliştirildiği ifade edildi.

Haberde söz konusu aşıların, 90’ın üzerinde farklı numune arasında seçildiği belirtildi. İki hafta içinde aşılar ek testlerden geçirileceğini belirten Beyaz Saray yetkilileri, yapılacak testlerin sonucuna göre 6 ila 8 arasında aşı kalacağını tahmin ediyor.

Yetkililer, önümüzdeki ocak ayına kadar en az bir aşının kullanılabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Seçilen 14 numuneden herhangi birinin başarılı olacağından emin olmadıklarını vurgulayan yetkililer, buna rağmen Beyaz Saray’ın önümüzdeki ocak ayına kadar en azından bir aşının kullanılabilecek hale gelmesini umduğunu vurguladı.

IŞIK HIZI ÖTESİ OPERASYONU BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, “Işık Hızı Ötesi Operasyon” adını verdikleri bir programı hayata geçirerek aşı çalışmalarına hız kazandırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Oval Ofis’te gazetecilere konuşan ABD Başkanı, virüse karşı en hızlı şekilde aşı geliştirilmesini sağlayacak projenin başında bizzat kendisinin bulunduğunu söylemişti.

Başkan Trump, “Aşı için elimizden geleni yapacağız” derken “Umarım bir aşı yapabilir ve bunu daha önce hiç görmediğiniz bir hızda takip ederiz” diye konuştu. Işık Hızı Ötesi Operasyonu adlı aşı çalışmasından kimin sorumlu olduğu sorusuna ise “Kim olduğunu biliyorsunuz. Benim, suçlanacak kişi benim” demişti.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

ABD genelinde ise New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.