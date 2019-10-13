ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, ABD askerlerinin bölgeden çekilme kararının ardından Twitter'dan seslendi.

Trump, "Bir değişiklik için Türkiye sınırındaki yoğun çatışmalara katılmamamız çok akıllıca. Bizi Ortadoğu savaşlarına sürükleme hatasına düşenler hala bizi çatışmaya çekmek istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdikleri hakkında hiçbir fikirleri yok. Niye bir savaş ilanı istemiyorlar ki?" dedi.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yıl önce Irak'ın Suriye'nin farklı bir bölgesindeki Kürtler ile çatışmasını hatırlıyor musunuz? Birçok kişi yakın zamanda beraber savaştığımız Irak'a karşı Kürtlerle birlikte savaşmamızı istemişti. O zaman 'Hayır' dedim. Ve Kürtler çatışmayı terk etti. Aynı şey şimdi Türkiye ile yaşanıyor. Kürtler ve Türkiye uzun yıllardan bu yana savaşıyor. Türkiye PKK'yı teröristlerin en kötüsü olarak tanımlıyor. Diğerleri gidip bir taraf için savaşmak isteyebilir. Bırakalım çatışsınlar! Gidip istediği taraf için savaşabilir. Biz durumu yakından gözlemliyoruz. Sonu gelmeyen savaşlar!"

YENİDEN YAPTIRIM TEHDİDİ

Trump son olarak yaptırım tehditlerine devam ederken, "Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre’nin birçok üyesiyle Türkiye’ye güçlü yaptırımlar uygulama konusunda görüşüyoruz. Hazine uygulamaya hazır, ek yasal düzenlemeler de yapılabilir. Bu konuda büyük bir görüş birliği var. Türkiye yapmamamızı istedi. Gelişmeleri takip edin!" dedi.