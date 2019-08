ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili şakayla karışık ilginç bir açıklama geldi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Çin ile ticari ilişkilerin sorulması üzerine "Bu benim ticaret savaşım değil. Bu ticaret savaşı çok uzun süre önce verilmiş olmalıydı" açıklamasında bulundu.

Başkan Trump ardından göğe bakarak "Birinin bu savaşı vermesi gerekiyordu. Ben seçilmiş kişiyim (I am the chosen one)" dedi ve şöyle devam etti: "Çin'le mücadele ediyorum ve kazanıyoruz. Müthiş bir iş yapmam için bu göreve getirildim ve ben de bunu yapıyorum."

Trump yönetimi hali hazırda 250 milyar dolarlık Çin menşeili ürüne ek gümrük vergisi getirmiş durumda. Aralık ortasına kadar tüm Çin ürünlerine en az yüzde 10'luk ek vergi getirmeyi hedefliyor. Söz konusu ek gümrük vergisinin bir kısmı 1 Eylül'de devreye girecek.

ÇİN MİSİLLEME YAPACAK

Çin yönetimi de doğal olarak ABD'nin bu hamlelerine cevap vermekte gecikmiyor. Çin, ABD'nin aldığı ek gümrük kararlarının ardından benzer bir şekilde 110 milyar dolarlık ABD ürününe ek tarife getirdi ve ABD'den tarım ürünü almayacağını açıkladı. Son olarak bugün, Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yanlış gümrük vergisi adımını durdurmasını umduğunu belirterek, ABD'nin gümrük vergilerinin uygulanmasını ertelemesine rağmen yeni vergilerin gerilimin artmasına yol açacağını ifade etti.

Bakanlık sözcüsü Gao Feng basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anki adımlarından vazgeçmemesi durumunda Çin'in misilleme yapmak zorunda kalacağını söyledi.