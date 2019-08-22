22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili şakayla karışık ilginç bir açıklama geldi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Çin ile ticari ilişkilerin sorulması üzerine "Bu benim ticaret savaşım değil. Bu ticaret savaşı çok uzun süre önce verilmiş olmalıydı" açıklamasında bulundu.
Başkan Trump ardından göğe bakarak "Birinin bu savaşı vermesi gerekiyordu. Ben seçilmiş kişiyim (I am the chosen one)" dedi ve şöyle devam etti: "Çin'le mücadele ediyorum ve kazanıyoruz. Müthiş bir iş yapmam için bu göreve getirildim ve ben de bunu yapıyorum."
Trump yönetimi hali hazırda 250 milyar dolarlık Çin menşeili ürüne ek gümrük vergisi getirmiş durumda. Aralık ortasına kadar tüm Çin ürünlerine en az yüzde 10'luk ek vergi getirmeyi hedefliyor. Söz konusu ek gümrük vergisinin bir kısmı 1 Eylül'de devreye girecek.
ÇİN MİSİLLEME YAPACAK
Çin yönetimi de doğal olarak ABD'nin bu hamlelerine cevap vermekte gecikmiyor. Çin, ABD'nin aldığı ek gümrük kararlarının ardından benzer bir şekilde 110 milyar dolarlık ABD ürününe ek tarife getirdi ve ABD'den tarım ürünü almayacağını açıkladı. Son olarak bugün, Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yanlış gümrük vergisi adımını durdurmasını umduğunu belirterek, ABD'nin gümrük vergilerinin uygulanmasını ertelemesine rağmen yeni vergilerin gerilimin artmasına yol açacağını ifade etti.
Bakanlık sözcüsü Gao Feng basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anki adımlarından vazgeçmemesi durumunda Çin'in misilleme yapmak zorunda kalacağını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!