ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli miktarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına sahip olmayı beklediklerini açıkladı.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi konusunda hızlı ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin onayladığı bir aşı 24 saat içinde dağıtıma hazır olacak. Ordumuz çok sayıdaki aşıyı, gerekli yerlere ulaştıracak. Bu yıl bitmeden en az 100 milyon doz aşıya sahip olacağız, belki daha fazla olacak. Her ay 100 milyonlarca doz aşı üretilecek ve nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz." diye konuştu.
Trump, kısa bir süre içinde ordunun da lojistik desteği ile Kovid-19'u yeneceklerini vurgulayarak "Tıpkı DEAŞ'ı yenme konusunda olduğu gibi, Kovid-19 konusunda da ordumuzla çok iyi iş çıkaracağız." görüşünü paylaştı.
FBI DİREKTÖRÜ WRAY'E ANTİFA ELEŞTİRİSİ
Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın aşı ile ilgili söylemlerine de tepki gösteren Trump, "Biden'ın aşı karşıtı teorileri, birçok insanın hayatını tehlikeye atıyor. Bunu sadece siyasi nedenlerle yapıyorlar. Bu, aptalca." ifadelerini kullandı.
Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chistopher Wray'in dün bir kongre oturumunda, ülkedeki sokak olaylarının sorumlusu olduğu iddia edilen Antifa için "Bu bir hareket ya da ideolojidir, özel bir örgüt değildir." sözlerini de eleştirerek, "Wray bu konuda kesinlikle yanlış. Ben, buna karşı çıkarım." dedi.
"PORTO RİKO'NUN BAŞINA GELEN EN İYİ ŞEYİM"
Porto Riko'nun altyapı çalışmaları için bugün 13 milyar dolarlık bir yardım paketi açıkladıklarını anımsatan Trump, bu sayede bölgenin ilaç sektörünü de uyandıracaklarını kaydetti.
Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde Porto Riko'ya gereken desteği vermediğini ileri süren Trump, "Ben, Porto Riko'nun başına gelen en iyi şeyim." dedi.
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