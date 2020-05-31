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ABD Başkanı Trump, George Floyd'un Minneapolis'te polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi sonrasında başlayan ve birçok eyalete yayılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Gösterilerden dolayı ANTIFA(Anti-Faşist Protesto Hareketi) isimli anti-faşist görüşlü grubu sorumlu tutan Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "ABD ANTIFA'yı terör örgütü olarak ilan edecek" dedi.

Trump bir diğer paylaşımda ise, "Dün gece Minneapolis, Minnesota'ya geldikten hemen sonra yaptıkları harika bir iş çıkardı, Ulusal Muhafızlarımızı tebrik ediyorum. ANTIFA liderliğindeki anarşistler ve diğerleri çabucak kontrol altına alındı. Belediye Başkanı bunu ilk gece yapsaydı, hiçbir sorun olmazdı" dedi.

Demokrat eyalet yöneticilerini eleştiren Trump, göstericilerin kontrol altına alınması için bu gereklidir. Ulusal Muhafızlar çok iyi bir iş çıkardı, diğer eyaletler de bunu kullanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki günlerde de Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, "Olanların sorumlusu Antifa ve radikal sol. Suçu başkalarına atmayın" ifadelerini kullanmıştı.