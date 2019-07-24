ABD Başkanı Donald TrumpAvrupa Birliği'nin (AB) küresel piyasalarda ABD ile rekabet etmek için kurulduğunu ve AB'nin ABD'yi ticaret alanında "öldürdüğünü" söyledi.

Genç Öğrenci Eylem Zirvesi'nde konuşan Trump, ABD şirketlerinin karşısına AB'nin koyduğu ticaret bariyerlerinin adil olmadığını ve AB'nin ticaret alanında ABD'yi "kazıkladığını" ifade etti. Trump ayrıca NATO üyesi Avrupa ülkelerinin de ABD'yi güvenliğe yönelik harcamalar konusunda üstlerine düşen harcamaları yapmayarak "kazıkladıklarını" belirtti.

ABD'nin Basra Körfezi'nde denizyolu petrol taşımacılığını Çin ve Japonya gibi diğer "zengin" ülkeler yerine koruduklarını ekleyen Trump, bölgede istikrarın sağlanması için yapılan harcamaların karşılanmasını isteyeceğini ima etti.