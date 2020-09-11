ABD Başkanı Trump, 11 Eylül kurbanlarını andı

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ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'da katıldığı anma törenlerinde 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin asla unutulmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 11 Eylül'ün yıl dönümünde Pennsylvania'da Flight 93 Ulusal Anıtı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, "Bu terör saldırılarında hayatını kaybedenleri asla unutmayacağız. Bugün, onların fedakarlıklarını bir kez daha anıyoruz. Amerika asla teröre boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Eşi Melania Trump'ın da katıldığı törende Trump, saldırılarda hayatını kaybedenler adına yapılan anıta çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

11 Eylül'de kaçırılan ve Pennsylvania üzerinde düşen uçakta 4 hava korsanı, 33 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetmişti.

11 EYLÜL 2001'DE NE OLDU?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlendi.