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        Haberler Dünya ABD Başkanı'nın oğlu Hunter Biden hakkındaki soruşturmalara özel savcı atanıyor

        ABD Başkanı'nın oğlu Hunter Biden hakkındaki soruşturmalara özel savcı atanıyor

        ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki soruşturmalara özel savcı atayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 21:27
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        Başkan Biden'ın oğlu hakkındaki soruşturma derinleşiyor
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        Garland, düzenlediği basın toplantısında söz konusu soruşturmalarla ilgili görevlendirilen özel savcının bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri konusunda soruşturmalar yürüten Delaware Başsavcısı David Weiss olduğunu açıkladı.

        Weiss'in soruşturmalarının kendisinin özel savcı olarak görevlendirilmesini gerektiren seviyeye ulaştığını ve bu pozisyona atanma isteğini dile getirdiğini kaydeden Garland, "Talebi ve konunun olağan dışı koşullarını değerlendirip kendisini özel savcı olarak atamanın kamu yararına olacağı sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

        Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Weiss'in Hunter Biden hakkında "devam eden soruşturmadan" ve "bu soruşturmadan doğan veya doğabilecek diğer tüm konulardan" sorumlu olacağı bildirildi.

        Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

        Fotoğraflar: AP

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        #ABD
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