ABD Başkanı'ndan 'nükleer savaş' açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi tüm dünyanın ilk sıradaki gündem maddesi olurken, Putin'in emriyle özel savaş durumu alınması ve nükleer gücün teyakkuza geçmesi sonrası gerilim ve endişe arttı.

BM Genel Sekreteri Putin'in nükleer çıkışına 'delilik' derken, gazeteciler ABD Başkanı Biden'a "Amerikan halkı nükleer savaştan endişe etmeli mi?" sorusunu yöneltti.

Biden ise soruya "Hayır" yanıtını verdi.