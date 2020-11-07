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ABD yeni başkanı Joe Biden oldu! ABD'nin başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zaferi kesinleşen Demokrat Joe Biden'ın Nevada eyaletinde de kazandığı bildirildi.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre, Biden kendisine başkanlığı kazandıran Pennsylvania'nın ardından Nevada eyaletinden de zaferle çıktı.

Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alan Biden, bu eyaletteki 6 delegeyi de hanesine yazdırdı.

Pennsylvania'yı kazandıktan sonra delege sayısını 273'e çıkaran Biden, Nevada eyaletini de almasıyla delege sayısını 279'a çıkarmış oldu.