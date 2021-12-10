Biden, "talk-show"a katılacak

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ABD Başkanı Joe Biden, Jimmy Fallon'un sunduğu "The Tonight Show" isimli talk-show programına katılacak.

Biden, göreve başlamasında bu yana ilk kez bir gece programına röportaj verecek.

GAFLARLA VE ESPİRİLERLE TANINIYOR

79 yaşındaki Biden, önceden yaptığı gaflarla ve bazı espirilerle tanınıyor.

Geçen ay Biden, First Lady Jill Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Second Gentleman Doug Emhoff ile bir ilişkisi olabileceğine dair bir şaka yaptı.

1,2 trilyon dolarlık altyapı bütçesini imzalarken Biden, “Bu adamlar ülkenin her yerini birlikte geziyorlar. Biliyorsun, endişeleniyorum," dedi.

Biden katıldığı bir radyo programında da "Benden mi yoksa Trump’tan mı yana olduğunuzu anlamakta bir sorununuz varsa, o zaman siyah değilsiniz" diye şaka yaparak dinleyicileri öfkelendirmişti.

Geçmişte yaptığı şakalarla hatırlanan Biden'ın programda ne yapacağı merak ediliyor.

RÖPORTAJ SAYISI AZ

Öte yandan, 30 Kasım itibariyle Biden başkan olarak sadece 18 röportaj verdi. Donald Trump 89, Barack Obama 141 röportaj vermişti. İlk yılı 11 Eylül olaylarıyla sarsılan George W. Bush 44 röportaj vermişti.

Kasım ayı sonu itibariyle Biden sadece televizyon dışı 4 röportaj vermişti.