İHA

İtalya'da 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi’ne sayılı günler kala Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Joe Biden’ın İtalya’ya yapacağı ziyaret hakkında açıklama geldi.

Açıklamada, Biden ve eşi First Lady Jill Biden’ın 29 Ekim’de Vatikan’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geleceği aktarılarak, Biden ve Papa’nın Covid-19, iklim değişikliği ile mücadele ve insan onuruna saygıya dayalı çabalar üzerinde birlikte çalışmayı tartışacakları ifade edildi.

Biden, eski Başkanı John F. Kennedy’den bu yana ABD’nin ikinci Katolik başkanı olarak biliniyor.