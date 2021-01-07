Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı Joe Biden seçilmişti. Donald Trump, seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia ediyor ve kabul etmemekte ısrar ediyor. Peki ABD Başkanı Joe Biden ne zaman göreve başlayacak?

ABD BAŞKANI JOE BIDEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

20 Ocak’ta ülkenin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, yemin ederek göreve başlayacak. Ancak seçimlerin üzerinden geçen bir aydan fazla süreye rağmen Başkan Donald Trump’ın yenilgiyi kabul etmeme politikasında bir değişiklik yok.

Arizona, Wisconsin eyaletlerinin de seçim sonuçlarını onaylamasıyla artık Trump’ın hukuki olarak yürüteceği bir alan kalmadı. Bununla birlikte ekibi itirazlarını sürdürecekleri mesajını veriyor.