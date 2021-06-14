NATO Zirvesi öncesi kutsal madde açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, NATO müttefiklerine verdiği mesajda, ABD’nin Avrupa’nın yanında olduğunu bilmesini istediğine dikkat çekti.
NATO Zirvesi başlamadan önce Gelen Sekreter Jons Stoltenberg'e açıklamalarda bulunan Biden, transatlantik ittifakın toplu savunma doktrinine referans verdi ve beşinci maddenin kutsal bir madde olduğunu söyledi.
Kuzey Atlantik Paktı'nın 5. maddesine göre NATO’ya üye herhangi bir ülkeye saldırıya uğradığı takdirde , bu saldırı tüm NATO üyesi ülkelere yapılmış kabul ediliyor.
Bu madde aynı zamanda NATO müttefiklerine de sorumluluk getiriyor. Taraflar herhangi bir ülkenin saldırıya uğraması halinde, saldıran tarafa gerekli yardımı sağlamak zorunda oluyor. NATO'nun 5'inci maddesi beraberinde operasyonel sorumlulukları da getiriyor.
AA'nın haberine göre ikili aynı zamanda NATO'nun savunma harcamalarını arttırması gerektiğini söyledi.
NATO MADDE 5
NATO dergisinin aktardığı bilgiye göre, Joe Biden'ın kutsal olarak nitelendirdiği maddenin içeriği şu şekilde:
Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırının ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.
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