ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine yaptığı ziyaretinde "ahmak" olarak nitelendirdiği Kenosha’nın Demokrat Belediye Başkanı John Antaramian'ı "radikal anarşistler" için görevini yapmamakla suçladı. Trump, Kenosha kentinde yaşananların barışçıl protestolar değil iç terör olduğunu söyledi.
ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos'ta 29 yaşındaki Jacob Blake'in polis tarafından sırtından 7 kez ateş edilerek vurulmasının ardından başlayan protesto ve şiddet olaylarının gölgesinde Başkan Donald Trump, Kenosha'yı ziyaret etti. Vali ve Belediye Başkanın "gelmeyin" itirazlarına kulak asmayan Trump, şehri ziyaret etti.
Protestocuların Kenosha Belediye Başkanı Antaramian'ın evine girmeye çalıştıklarını söyleyen Başkanı Trump, "Dün gece bu radikal anarşistlerin belediye başkanının evine girmeye çalıştığını ve bu zavallı, çok aptal belediye başkanına bir sürü kötü şey olduğunu gördüm. Yani onun nasıl belediye başkanı olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Onu gerçekten korkunç bir şekilde taciz eden muazzam sayıda insanlar vardı ve sanırım evine girmeye çalışıyorlardı ve hala aptal olduğu için onlara destek oluyor. Onlara sadece bir aptal böyle yapışabilir" ifadelerini kullandı.
TRUMP, KOLLUK KUVVETLERİNE DESTEĞİNİ TEKRARLADI
Başkan Trump, Siyahi Jacob Blake'in polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından geldiği Kenosha şehirde kolluk kuvvetlerine desteğini tekrarlayarak, ”Kararlı olmalısın, sert olmalısın ve güçlü olmalısın. Suçluları içeri almaya istekli olmalısınız” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!