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3 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın canlı yayında gerçekleşen ilk başkanlık münazarasına, sürekli birbirlerinin sözünü kesmeleri ve kaos ortamının yanı sıra eşleriyle buluştukları an da damga vurdu.

90 dakika süren sözlü düellonun sonlanmasının ardından Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump ve Joe Biden'ın eşi Jill Biden sahneye gelerek eşleriyle poz verdi. Ancak Jill Biden eşine sarılırken, First Lady Trump'ın soğuk tavrı dikkat çekti.

Düellonun sonunda First Lady'nin, eşinin yanına geldikten sonra soğuk bir tavırla konuştuğu gözlemleniyor. Öte yandan, Jill Biden'ın eşine sarıldıktan sonra izleyicileri samimi bir şekilde selamladığı anlar dikkat çekti.

Dikkat çeken bir diğer detay da, Jill Biden'ın sahneye maskeyle çıkması, Melania Trump'ın ise maskesiz olmasıydı. Demokrat Başkan adayı Joe Biden, koronavirüs salgınıyla mücadelede maske takılması gerektiğini ısrarla belirtirken, ulusal çapta maske kullanımı için çağrıda bulunmuştu.

Trump ve Biden 15 ve 22 Ekim tarihlerinde tekrar karşı karşıya gelecek