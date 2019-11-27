27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı Rocky Balboa pozu vererek, hakkında açılan azil soruşturmasına gönderme yaptı. Dünya sinemasına damgasını vuran ve sinema oyuncusu Sylvester Stallone'nin hayat verdiği 'İtalyan aygırı' lakaplı Rocky Balboa tiplemesine atıfta bulunan Trump, bu pozuyla 'acı yok' mesajı verdi.
ROCKY FİLMLERİNİN UNUTULMAZ REPLİĞİ: ACI YOK!
İtalyan aygırı ünvanlı boksör Rocky Balboa Rus rakibi Ivan Dragon'la yaptığı antreman ve maç esnasında 'Acı yok, acı yok' diye bağırarak kendini motive ediyordu.
İŞTE O FRAGMAN
TRUMP'TAN ŞÜKRAN GÜNÜ'NDE YİNE GÖNDERME
Hakkında açılan azil soruşturmasıyla sıkıntılı günler yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da her yıl düzenlenen Şükran Günü'nde de verdiği mesajla bir başka göndermede bulunmuştu.
Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene eşi Melania Trump ile katılan Trump, Kuzey Carolina eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk 'Ekmek' ve 'Tereyağ' adlı iki hindiyi affetmiş ve hindiler Virgina eyaletinde çiftliğe gönderilmişti. Trump burada yaptığı konuşmada kendisi hakkında yapılan azil soruşturmasına göndermede bulunarak şöyle konuşmuştu: "Bu hayvanlar her durumda sakin kalmak üzere yetiştirildi. Bu çok önemli çünkü, çoktan azil soruşturmasında temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in karşısında ifade vermek üzere çağrı aldılar"
AZİL SORUŞTURMASI 4 ARALIK'TA BAŞLAYACAK
Öte yandan ABD Temsilciler meclisi İstihbarat Komitesi'nde tamamlanan "Başkan Donnald Trump'a Yönelik Azil Soruşturması" Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne taşınıyor.
Adalet Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Demokrat Jerrold Nadler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azil soruşturması yeni bir aşamaya geçiyor. bugün 'Başkan'ın azledilmesinin anayasal zemini' konusunda bir oturum tebligatını verdik. Bu oturum gelecek Çarşamba 4 Aralık saat 10.00'da. İlk işimiz Başkan Trump'a yönelik azil nedeni olacak yolsuzluklara ilişkin ciddi iddialara yanıt vermek üzere bir çerçeve oluşturmak olacaktır" ifadelerine yer vermiştir.
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