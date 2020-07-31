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ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerini erteleme talebine Cumhuriyetçi senatörler de tepki gösterdi.

Trump sosyal medya hesabından "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır. Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar ertelemek mi?" ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı'nın bu sözlerine Cumhuriyetçi isimlerden destek gelmedi.

Kentucky'nin kıdemli ABD senatörü ve Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell Jr. ile Temsilciler Meclisi üyesi Kevin McCarthy Trump'ın önerisine karşı çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin hiçbir zaman ertelenmediğini vurgulayan McConnell, "ABD tarihinde savaş ve kriz zamanlarında bile seçimler ertelenmedi. Bu 3 Kasım'da da seçimi yapmanın bir yolunu bulacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'a yakınlığıyla bilinen bir diğer Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham'da bu kararın iyi bir fikir olmadığını belirtti. Graham, "Herkes için uzaktan oylama sistemine ilişkin benim de endişelerim var ama seçimleri ertelememiz gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

Graham, "Haziran'da Güney Carolina'da sandık başına giderek büyük bir ön seçim yaptık. Bence kasımda da sandık başına giderek güvenli bir seçim yapabiliriz. Seçimleri ertelemenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD federal yasalarına göre, ülkedeki başkanlık seçimleri ve ara seçimler, seçim yılındaki kasım ayının ilk salı günü yapılıyor. Trump'ın seçimleri tek başına erteleme yetkisi yok, erteleme için Kongre kararı gerekiyor.

TRUMP, BEYAZ SARAY'DA KONUŞTU

İnsanların kendi isteğiyle seçim merkezlerine başvurup oy pusulalarını evlerine istediği bir "posta yoluyla oy verme (absentee ballot)" sisteminin mantıklı olduğunu belirten Trump, buna rağmen tüm seçmenlerin adresine başvuru olmaksızın seçim pusulası gönderilmesini öngören "herkes için postayla oy kullanma" sisteminin sıkıntı oluşturduğunu bir kez daha vurguladı.

New York başta olmak üzere birçok eyalette "herkes için postayla oy kullanma" sistemi ile yapılan seçimlerin sonuçlarının, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala açıklanamadığını belirten Trump, bu yöntemle yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarının da sıkıntı doğurabileceğini kaydetti.

Trump, seçimlerin ertelenmesi önerisini ise "Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak." sözleriyle savundu.

Trump, Twitter paylaşımında, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu.

Trump, "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır. Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar ertelemek mi?" ifadesini kullanmıştı.