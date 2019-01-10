ABD Başkanı Donald Trump, ABD muhalefeti tarafından çok eleştirilen Meksika Duvarı için sınıra gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı. Sınıra gitmek üzere hazırlanan uçağına binmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin konu üzerine kenetlendiğini belirtti. Duvar krizi konusunda medyanın yaklaşımını eleştiren Trump, “Muhalefet partisi olarak gördüğüm medya Demokratlar ile koordine halde” ifadelerini kullandı.

“EĞER GÜÇLÜ DUVARINIZ YOKSA PROBLEMLERİNİZ OLACAK”

Birçok vatandaşın sınır güvenliğinin sağlanması için duvar projesini istediği belirten Trump, “Ne kadar üstün bir teknolojiniz olursa olsun, ki ben teknoloji konusunda uzmanım, ama eğer güçlü, sağlam çelikten bir setiniz ya da duvarınız yoksa, sizin insan kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti, çeteler gibi problemleriniz olacak” dedi.

Ulusal Acil Durum ilan ederek duvar için Savunma Bakanlığından bütçe alıp almayacağı konusuna da değinen Trump, “Bunu kesinlikle yapma hakkına sahibim, avukatlarım bana bu konuda tavsiye verdi, şuan böyle bir hazırlık içinde değilim ama zorunda kalırsam yapacağım. Bu konuda bir şüphem yok” ifadelerini kullandı.