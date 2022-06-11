Biden: Zelenskiy bizi dinlemek istemedi

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları savaş 4. ayına girerken Ukrayna'ya desteği artırma çalışmalarından bahsederken geldi.

Biden "2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey olmadı. Birçok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum. Ama bizim sağlam verilere sahip olduğumuzu da biliyordum - yani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusu sınırdan içeri girecekti. Hiç şüphe yoktu. Ve Zelenskiy bunu duymak istemedi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı 24 Şubat'ta savaşın başlamasından önceki haftalarda, Biden yönetim yetkililerinin Rus işgalinin çok muhtemel olduğu konusunda uyarılarına kamuoyu önünde sert bir tavır takınmıştı.

Zelenskiy bu açıklamalara tepki göstererek olası savaş sözlerinin Ukrayna'nın ekonomisini etkileyebileceğini ifade ediyordu.