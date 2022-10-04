Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna lideri Zelenskiy'in telefonla görüştüğünü duyurdu.

Biden'ın görüşmesine Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katılırken, Başkan Biden Washington'un Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakını asla tanımayacağının altını çizdi.

Açıklamada Biden, "Ukrayna'yı Rusya'nın saldırganlığına karşı savunduğu sürece, gerektiği sürece desteklemeye devam etme sözü verdi" denildi.

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