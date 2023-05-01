Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para Bankacılık

ABD Başkanı Biden, ülkede bankacılık sisteminin 'güvenli ve sağlam' olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, First Republic Bank'ın iflasına ilişkin, tüm mevduat sahiplerinin korunduğunu ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığını belirterek, bu eylemlerin ülkenin bankacılık sisteminin güveli ve sağlam olmasını sağladığını ifade etti.

Giriş: 01.05.2023 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden, ülkede bankacılık sisteminin 'güvenli ve sağlam' olduğunu söyledi
AA

Biden, "Ulusal Küçük İşletme Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, ABD'li düzenleyicilerin First Republic Bank'ın satışını kolaylaştırmak için harekete geçtiğini anımsattı.

Tüm mevduat sahiplerinin korunduğuna ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığına dikkati çeken Biden, bu eylemlerin ülkenin bankacılık sisteminin güvenli ve sağlam olmasını sağladığını vurguladı.

Biden, banka yöneticilerinin iflaslardan sorumlu tutulmasını sağlayacak düzenleme için Kongreye çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, büyük ve bölgesel bankaların düzenlenmesinin ve denetiminin güçlendirilmesi çağrısını yineledi.

Banka iflaslarının tekrar yaşanmayacağından emin olmak gerektiğinin altını çizen Biden, bu güvenceyi verme yolunda ilerlediklerini kaydetti.

Biden, ABD ekonomisinin ve finansal sisteminin sürekli güvenini sağlamanın acil gündemleri olduğuna işaret ederek, bu konuda yapılması gereken en önemli şeyin ulusal borcun temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

ABD'nin 200 yılı aşkın süredir borçlarını ödemede başarısız olmadığına dikkati çeken Biden, Kongredeki bazı Cumhuriyetçilerin temerrüde düşme tehdidinin "sorumsuzca" olduğunu savundu.

Biden, "ülke borcunun temerrüde düşmesi durumunda, faiz oranlarının yükseleceği ve mortgage oranlarının fırlayacağı" uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD: Ukrayna'da son 5 ayda 20 bin Rus askeri öldü
ABD: Ukrayna'da son 5 ayda 20 bin Rus askeri öldü
1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
YSK'dan 'yurtdışı seçmenler' açıklaması
YSK'dan 'yurtdışı seçmenler' açıklaması
Zam pazarlığında son aşamaya gelindi!
Zam pazarlığında son aşamaya gelindi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.