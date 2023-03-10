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ABD Başkanı Biden ülke ekonomisinin "doğru yönde" gittiğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinin yavaşlayan enflasyonla "doğru yönde" ilerlediğini ifade etti

Giriş: 10.03.2023 - 21:03 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden ülke ekonomisinin
AA

Biden, ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı şubat ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de geçen ay istihdamın 300 binden fazla arttığına işaret eden Biden, bunun ekonomik planın çalıştığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Biden, işsizlik oranının ocakta son 50 yılın en düşük seviyesine indiğini anımsatarak, işsizlik oranının üst üste 14 aydır yüzde 4'ün altında olduğuna dikkati çekti.

Bir süredir iş piyasasının dışında kalanların tekrardan geri döndüğünü belirten Biden, enflasyonu daha da düşürmek için yapılacak işler olduğundan bahsetti.

Biden, karşılaşılan aksiliklere rağmen enflasyonun yaza göre yüzde 30 gerilediğine işaret ederek, ABD ekonomisinin "doğru yönde" ilerlediğini dile getirdi.

Gelecek 10 yıl içinde bütçe açığını 3 trilyon dolar azaltma hedefine de değinen Biden, bütçe teklifinin Amerikalıların üzerindeki yükü kaldırmak için neler yapabileceklerini yansıttığını vurguladı.

Biden, borç limiti konusunun da hala ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir tehdit olduğuna işaret ederek, Cumhuriyetçi kongre üyelerini inşa edilen ilerlemeyi sürdürebilmek için uzlaşmaya davet etti.

Gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin de konuşan Biden, Tüketici Fiyat Endeksinin iyi durumda olacağına inandığını aktardı.

Biden öte yandan, İran ve Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurma konusunda anlaşmasına ilişkin bir soru üzerine, "İsrail ve Arap komşuları arasındaki ilişkiler ne kadar iyi olursa, herkes için o kadar iyi olur." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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