ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdi
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdiğini açıkladı. Ancak Biden, füze sistemlerinin "Ukrayna içindeki hedefler için yardımcı olacağını" vurgulayarak, Rus topraklarına yönelebilecek bir füze desteği sunmayacaklarını da ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdiğini açıkladı.
700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gönderilecek füze sistemlerinin uzun menzildeki Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.
Öte yandan söz konusu füze sistemlerinin Kiev yönetiminin beklentilerini karşılayacak nitelikte olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Washington'un silah yardımında, MLRS olarak da bilinen, çok namlulu Himars adlı füze sisteminin yer alacağı kaydedildi.
Hem Rusya hem Ukrayna halihazırda çok namlulu füze sistemlerini kullanıyor ancak Himars, bu sistemlerden menzil ve isabet yönünden daha üstün.
'Ukrayna içindeki hedefler için'
New York Times gazetesinde bir makale kaleme alan ABD Başkanı Biden, gelişmiş füzelerin "Ukraynalıların Ukrayna'daki kilit hedeflere daha isabetli saldırılar düzenlemesine olanak tanıyacağını" belirtti.
Biden, Rus topraklarına ateşlenebilecek füze sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyeceklerinin altını çizdi.
Gönderilecek olan M142 Himars sistemi, 1970'lerde ABD ve müttefiklerinin geliştirdiği M270 MLRS modelinin geliştirilmiş ve daha hafif versiyonu.
Bir ABD'li yetkilinin basına verdiği bilgiye göre, gönderilecek füze sistemi yaklaşık 80 kilometrelik menzile sahip.
Himars füze sistemi, az sayıda personel yardımıyla ve başka araçların desteği olmaksızın hızla kullanıma hazır hale gelebiliyor.
ABD ordusu Avrupa'daki birliklerinde halihazırda Himars sistemleri bulunduruyor.
Öte yandan Ukrayna'ya gönderilecek füze sisteminin kaç adet olduğu henüz açıklanmadı.
Füze sisteminin Rusya'ya ait tedarik depolarını hedef alabileceği ve Rusya'nın lojistik desteğinin kesilmesine yardımcı olabileceği aktarılıyor.
Rusya'nın Ukrayna işgaline başladığı 24 Şubat'tan bu yana, ABD Kiev yönetimine yapacağı askeri yardımda oldukça dikkatli davranarak Moskova'nın "provoke edilmemesi" yöntemini tercih etmişti.
ABD'nin Ukrayna'ya, 300 kilometre menzilli ATACMS füze sistemleri vermemesinin nedeni de, Rus kentlerinin hedef alınmasına imkan verilmemesi olarak açıklanmıştı.
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdi/abd-baskani-biden-ukrayna-ya-gelismis-fuze-sistemleri-gondermeye-onay-verdi-3456593
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