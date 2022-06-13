Biden, Suudi Arabistan ve İsrail'e gidecek

Reuters

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden gelecek ay Suudi Arabistan ve İsrail'e seyahat edecek, Beyaz Saray geziyi bu hafta duyurmayı planlıyor.

Reuters'a konuşan kaynak, Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Biden'ın, ziyaretinde ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini güçlendirmeyi ve ABD'de artan benzin fiyatlarını düşürmenin yolunu bulmayı amaçladığı ifade edildi.

Beyaz Saray'ın resmi açıklamayı bu hafta yapması bekleniyor.