ABD Başkanı Biden: Rusya'ya ek yaptırımlara açığız

Reuters

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklamada, bu hafta G7 Zirvesi'nde diğer liderlerle Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle Rusya'ya karşı olası ek yaptırımlar hakkında konuşacağını söyledi.

Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Ek yaptırımlarla ilgili olarak, her zaman bu seçeneğe açığız. Bu hafta G7 üyeleriyle ne yapıp ne yapmayacağımız hakkında konuşacağım." ifadelerini kullandı.