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        ABD Başkanı Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti

        ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in serbest kalması için tutuklu takası konusunda "ciddi" olduğunu söyledi. Biden, Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşı yıllarca sürdüremeyeceğini söyleyerek, "Putin çoktan savaşı kaybetti. Ukrayna savaşını kazanma ihtimali yok" dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 19:37
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
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        Biden ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Niinistö, NATO'ya bağlılıklarını her daim sürdüreceklerini ve üye ülkelerle yakın ilişki kuracaklarını söyledi.

        Biden ise Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olduğuna işaret ederek, Niinistö'ye hitaben, "Önümüzdeki yıllarda sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

        UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

        Ukrayna'nın NATO üyelik süreci hakkındaki soruyu yanıtlayan Biden, "Kimse ortada devam eden bir savaş varken NATO'ya katılamaz. Bir NATO ülkesine saldırılması durumunda bu bizim de savaşa girmemiz anlamına gelir ve kendimizi 3. Dünya Savaşı'nın içinde buluruz." dedi.

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        Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılımını savaştan sonra desteklediklerini belirterek, "Gerçek şu ki (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin zaten savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'daki savaşı kazanma ihtimali yok." diye konuştu.

        "RUSYA BU SAVAŞI YILLARCA SÜRDÜREMEZ"

        "Bu savaşın yıllarca sürebileceğine iki nedenden dolayı katılmıyorum. Birincisi, Rusya kapasite ve kaynak bakımından bu savaşı sonsuza kadar sürdüremez. İkincisi Putin, günün sonunda bu savaşın Rusya'nın ekonomik, siyasi ya da başka türlü çıkarına olmadığını görecektir. Umudum, Ukrayna'nın savunmada ilerleme kaydetmesi ve bunun uzlaşılmış bir çözüme evrilmesi."

        Biden, Rusya'da tutuklu WSJ muhabiri Gerşkoviç'in serbest kalması konusunda da "Tutuklu takası konusunda ciddiyim. Rusya'da yasa dışı tutulan ABD'lilerin serbest bırakılması konusunda da her şeyi yapmak konusunda ciddiyim. Süreç devam ediyor." dedi.

        Rusya yönetimine karşı silahlı isyan başlatan Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in nerede olduğunu bilip bilmediklerine ilişkin soru üzerine de Biden, "Onun nerede olduğunu sadece Tanrı biliyor. Nerede olduğuna ya da ne tür ilişkileri olduğuna dair paylaşacağım bir şey yok. Ama onun yerinde olsaydım, ne yediğime dikkat eder, gözümü menüden ayırmazdım. Şaka bir yana, kimse ona ne olduğunu bilmiyor." ifadelerini kullandı.

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