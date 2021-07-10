ABD Başkanı Biden, Rus lider Putin ile görüştü

İki liderin telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Liderler, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Suriye'ye sınır ötesi insani yardımın oy birliğiyle yenilenmesine yol açan ABD-Rusya Zirvesi'nin ardından iki ülkenin ilgili ekiplerinin ortak çalışmalarını takdirle karşıladı." denildi.
Biden'ın Putin ile Rusya merkezli grupların ABD'ye ve dünyadaki diğer ülkelere yönelik siber saldırıları da konuştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başkan Biden, Rusya'nın faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarını engellemek için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi ve korsanların oluşturduğu daha geniş tehdide karşı koymayı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Başkan Biden, ABD'nin bu süregelen meydan okuma karşısında halkını ve kritik altyapısını savunmak için gerekli her türlü eylemi yapacağını yineledi."
"İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"
Kremlin'den gelen açıklamada da, görüşmede siber suçlarla ortak mücadele konusunun ele alındığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Cenevre’deki Rusya-ABD Zirvesi’nde başlatılan bilgi güvenliği ve siber suçlarla mücadele diyaloğuna devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya topraklarından yapıldığı iddia edilen bir dizi siber saldırılarla ilgili son haberler bağlamında, Vladimir Putin, Rusya’nın bilgi alanındaki suç belirtilerine ortaklaşa mücadele etmeye hazır olmasına rağmen, son bir ayda ABD’nin yetkili kurumlarından bu konuda hiçbir başvuruda bulunmadığını kaydetti. Aynı zamanda, bu alandaki sorunların boyutu ve ciddiyeti dikkate alındığında, Rusya ve ABD arasındaki işbirliği sürekli, profesyonel ve siyasetten arındırılmış olmalı, ikili yasal mekanizmalar çerçevesinde ve uluslararası hukuk hükümlerine uygun olarak yetkili devlet yapıları arasında özel veri alışverişi kanalları kullanılarak gerçekleştirilmeli” ifadesine yer verildi.
Liderlerin, siber güvenlik alanında önemli ve yapıcı işbirliğine duyulan ihtiyacı ve ilgili temasların devam etmesi gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, “Görüşmede, Suriye'deki duruma da insani yönleri vurgulanarak değinildi. Her iki taraf, Rusya ve ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde dahil bu konudaki çabalarının koordinasyonunu takdir etti” dendi.
Vladimir Putin’in, Florida eyaletinin Surfside bölgesinde bir binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ölmesi nedeniyle Biden’e taziyelerini sunduğu aktarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!