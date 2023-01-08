Biden Meksika sınırındaki El Paso'da

AA

5 Ocak'ta yeni sınır planını duyuran Biden, göreve geldikten iki yıl sonra ilk kez sınır güvenliğini ve güneyden gelen göçmenlerin durumunu incelemek için sınır kasabası El Paso'da temaslarda bulunacak.

Biden'ı karşılayan heyette, sınırdan gelen göçmenleri Washington DC gibi Demokrat eyaletlere otobüslerle göndermesiyle bilinen El Paso Valisi Cumhuriyetçi Greg Abbott da yer aldı.

Hükümetin finanse ettiği El Paso Göçmen Hizmetleri Merkezini ziyaret edecek olan Biden, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkilileriyle ve yerel yöneticilerle görüşecek. Biden, ziyareti kapsamında ayrıca ABD'ye gelen göçmenleri destekleyen sivil toplum kuruluşları ve dini gruplarla da bir araya gelecek.

Göçmenlerin en yoğun şekilde kullandığı Amerika'ya Giriş Limanı Köprüsünü ziyaret etmesi beklenen Biden, buradaki gelişmeleri değerlendirdikten sonra göçmenlerin yerel ekonomiye etkileriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere bölgedeki iş insanlarıyla da görüşecek.

Biden'a eşlik eden kalabalık heyette, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Kongre'de El Paso'yu temsil eden Demokrat milletvekili Veronica Escobar ve El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser'ın yanı sıra çok sayıda Beyaz Saray danışmanı bulunuyor.

Sınır kasabasında birkaç saat geçirecek olan Biden, buradan 9-10 Ocak'ta düzenlenecek Kuzey Amerika Liderler Zirvesine katılmak için Meksika'nın başkenti Mexico City'e hareket edecek.

BIDEN'IN ELEŞTİRİLEN YENİ SINIR PLANI

El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser, aralık ayında sınırdan gelen göçmen akını nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Başkan Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, sınır güvenliğine ilişkin verdikleri taahhütlere rağmen ABD'nin güney sınırını ziyaret etmedikleri için eleştiriliyordu.

5 Ocak'ta güney sınırından gelen düzensiz göçmenler için "daha insancıl" olduğunu öne sürdüğü yeni uygulamaları duyuran Biden, Venezuela, Haiti, Küba ve Nikaragua'dan ayda 30 bin kadar düzensiz göçmeni kabul edeceklerini açıklamıştı.

Biden, göçmenlere yasal yollarla ABD'ye gelmeleri çağrısında bulunarak, hukuk dışı yollarla gelmeye çalışanların hızlı bir şekilde sınır dışı edileceğini aktarmıştı.

Göçmenlerin iltica başvurularını kolaylaştırmak için telefonlarına indirebilecekleri "CBP One" adlı bir uygulamanın geliştirildiğini söyleyen Biden, ayrıca kabul şartlarında ABD'den sponsor desteği şartı, özgeçmiş tahkiki gibi uygulamaların yürürlüğe konulacağını duyurmuştu.

Ancak Başkan Biden'ın söz konusu yeni sınır planı etkin bir çözüm olamayacağı gerekçesiyle göçmen haklarını savunanlardan tepki toplamaya devam ediyor.

Diğer taraftan, Venezuela ile diplomatik ilişkileri bulunmayan ABD'nin Küba ve Nikaragua ile de ilişkileri gergin seyrediyor. Bu ülkelerden sadece Meksika geri gönderilen göçmenleri kabul edeceğini duyurdu.

ABD'NİN ARTAN GÖÇMEN KRİZİ

Bu arada, Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeni seçilen Kevin McCarthy, kasım ayında İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ı sınırdaki durumu idare edememekle suçlayarak istifa çağrısında bulunmuştu.

McCarthy, Mayorkas'ın her bir adımının incelemeye tabi tutulacağını, gerekirse azil soruşturması açacaklarını ifade etmişti. Mayorkas, bugün katıldığı bir televizyon programında ise "Daha yapacak çok işim var." diyerek görevine devam edeceğini duyurdu.

Kongre'de El Paso'yu temsil eden Demokrat milletvekili Escobar da CBS News televizyonuna verdiği demeçte, bölgede "tarihi bir mülteci krizinin" yaşandığını belirterek, altyapılarının bu göçmen kriziyle başa çıkmak için oldukça eski ve yetersiz olduğunu kaydetmişti.

Biden'ın yeni güvenlik planının finansmanı ve ülkenin göçmenlik sistemiyle ilgili yeni bir yasa tasarısı için Kongre'ye çağrıda bulunması bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesi 27 Aralık 2022'de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran "Title 42" adlı 42. maddenin yürürlükte kalması kararını vermesinin ardından, Biden yönetiminin yasa dışı göçle ilgili nasıl bir siyaset izleyeceği Amerikan kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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