Biden, İtalya Başbakanı Meloni'yi kutladı

AA

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı olarak göreve başlayan Giorgia Meloni'yi arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etmek için Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya ve ABD arasındaki güçlü bağlara dikkati çeken iki lider, ortak endişe konularında birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede Biden ve Meloni, Ukrayna'ya yardımları, Rusya'ya ise yaptırımları sürdürme taahhüdünü yinelerken, Çin ile mücadele, sürdürülebilir ve hesaplı enerji kaynakları gibi konuları da ele aldı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.