ABD Başkanı Biden İsrail'de

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ABD başkanlarını taşıyan "Air Force 1" tipi uçakla Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden, burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett tarafından resmi törenle karşılandı.

Bu, ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği günden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

BIDEN'IN SON İSRAİL ZİYARETİ

Joe Biden'ın Mart 2016'da Başkan Barack Obama'nın yardımcısı olarak İsrail'e yaptığı son ziyarette ABD ile İsrail arasında büyük bir kriz ortaya çıkmıştı.

Binyamin Netanyahu başkanlığındaki dönemin İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ramat Shlomo Yahudi yerleşim biriminde 108 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Joe Biden'ın çarşamba akşam saatlerinde başlayacağı ziyareti, o dönemden bu yana binlerce konutu kapsayacak şekilde genişleyen bu yerleşim birimini kapsamıyor.

Ancak yerleşim birimi meselesinin, İsrail tarafı ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la cuma günü Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yapacağı görüşmede gündeme geleceği belirtiliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.