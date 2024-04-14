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        Haberler Dünya "ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'Karşı saldırı düzenlerseniz biz katılmayız' dedi"

        "ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'Karşı saldırı düzenlerseniz biz katılmayız' dedi"

        İran, dün İsrail'e insansız hava araçları ve füzelerle saldırdı. ABD, İHA'ların düşürülmesine yardım etti. İsrail'e desteğini yineleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a muhtemel bir karşı saldırıda yer almayacaklarını bildirdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.04.2024 - 18:33 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:34
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        Biden, Netanyahu'ya ne dedi?
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İran’a karşı saldırı düzenlemeleri halinde ABD’nin katılmayacağını söylediği öne sürüldü. Reuters haberi, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdı.

        İran’ın İsrail’e İHA ve füzelerle saldırmasının ardından Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirmişti.

        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
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        Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını" belirtti.

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        Öte yandan Biden, İsrail’in İran’a vereceği yanıt ve ABD’nin karşı saldırıda yer alıp almayacağıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise ABD’nin İsrail’e yardım etmeyi sürdüreceğini ancak İran’la savaşmayacaklarını söylemişti.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

        Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

        İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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