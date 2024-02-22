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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın saldırganlığıyla bilinen köpeğinin en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı

        ABD Başkanı Biden'ın saldırganlığıyla bilinen köpeğinin en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı

        ABD Başkanı Biden'ın saldırganlığıyla bilinen ve Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:22
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        Biden'ın köpeği 24 Gizli Servis personelini ısırmış
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırganlığı nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belirtildi.

        CNN'in haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı.

        Saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla gündeme gelen köpeğin, Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belgelendi.

        Belgelerde, Commander'ın, söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdığı kaydedildi.

        Commander'ın ısırma vakalarının tamamının yer almadığı belgelerin, yalnızca Gizli Servis personelini kapsadığı belirtildi.

        ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı.

        Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #joe biden
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