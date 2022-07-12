ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter hakkında skandal iddialar!

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı.
Hunter Biden’ın olduğu öne sürülen veriler arasında yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden'ın telefonunda yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri ortaya çıktı.
ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan 4chan adlı bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Kullanıcılar ortaya attıkları iddialarla beraber Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı öne sürülen görüntüleri de internette paylaştı.
BABASI JOE BİDEN'I "PEDOFİLİ PETER" ADIYLA TELEFONA KAYDETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntülerini içeren bir takım görüntüleri internete yayıldı. İHA'nın haberine göre; kullanıcılar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.
"DOĞRULANMAMIŞ SIZINTI"
ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Haberlerde, görüntülerin 2020 yılında Hunter Biden'a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenemediği ifade edildi.
2020 yılında Hunter Biden'ın Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı milyonlarca dolarlık ticaret ve para transferleri hakkında gizli belgeleriyle beraber uygunsuz fotoğraf ve videoları ortaya çıkmıştı.
"HUNTER BİDEN'IN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR BİLGİ HAZİNESİDİR"
Skandalların ardından Winsconsin eyaletinden Kıdemli Senatör Ron Johnson yaptığı açıklamada, "Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir. Ama ne yazık ki ülkemizde eşitlik ve adalet yok. Bunun yerine iki kademeli bir adalet sistemimiz var. Biri Demokratlar ve onların yakınları, diğeri ise ABD'nin geri kalanı" dedi.
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