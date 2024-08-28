ABD Başkanı Biden'ın Gazze'deki geçici limanın inşasındaki uyarıları dikkate almadığı öne sürüldü

USAID, ABD yönetimi tarafından kurulan geçici limana ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, USAID çalışanlarının geçici limana ilişkin Biden'a, bu projenin "gerçekleştirilmesinin zor olacağına" dair endişelerini dile getirdiği ancak Biden'ın bu endişeleri göz ardı ettiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, çalışanların, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması (JLOTS) olarak bilinen limanın kullanılmasının, "Ajansın, Gazze'ye yardım ulaştırmak için daha etkili ve kanıtlanmış yöntemler olarak görülen kara geçişlerinin açılmasına yönelik savunuculuğunu azaltacağı" yönündeki endişelerini ilettiği belirtildi.

Projenin başarısızlığında "dış faktörlerin" payı olduğu savunulan raporda, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve İsrail'in güvenlik 'gereksinimlerinin', Ajansın iskele üzerinden Gazze'ye gıda ve diğer yardımları ulaştırma çabalarının önüne geçtiği" kaydedildi.

Raporda, ancak Pentagon'un bu koşula rağmen yüzer limanı Gazze Şeridi'ndeki kıyının orta bölgelerine kurduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkililerinin yüzer iskele kurulmasına ilişkin bazı ön koşullarının bulunduğu aktarılan raporda, bu koşullardan birinin, iskelenin Gazze'nin kuzeyinde kurulması olduğuna işaret edildi.

Raporda, "Çatışma ortamında faaliyet göstermeye ilişkin sorunlar, deniz koridoru üzerinden bölgeye ne kadar yardım girebileceğini ve Gazze'deki ortak dağıtım merkezlerine güvenli bir şekilde ulaşabileceğini etkileyen hava durumu, güvenlik ve insani erişim zorlukları ile daha da arttı." ifadeleri kullanıldı.

Yüzer iskele "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son "Birliğin Durumu" konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye yüzer iskele kurulacağını duyurmuştu.

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İsrail'in kara sınırından Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemesine çözüm olarak planlanan yüzer iskelenin kurulumu iki aydan fazla sürerek 17 Mayıs'ta bitirilmişti. Ancak 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu yüzer iskele parçalara ayrılmış, "fiyasko" eleştirileri altında İsrail'de yapılan onarımdan sonra 7 Haziran'da tekrar yerine kurulmuştu.