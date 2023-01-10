Belgelerin 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.

CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."

Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.