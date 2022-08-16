Biden'ın enflasyon ilacı: Bugün imzalanacak

Yasa içinde atılacak projelerin maliyeti ve harcamalarının 433 milyar doları bulması beklenirken, bütçe açığını da 300 milyar doların üzerinde azaltacağı belirtiliyor. Aynı şekilde ilaç fiyat reformu ile Biden yönetimin yılda 288 milyar dolar tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Yasa paketi ile 10 yıl içinde 737 milyar dolarlık gelir sağlanması beklenirken, söz konusu yasada, sera gazı emisyonunun azaltılması, tüketicilerin temiz enerjiye yönlendirilmesi, reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesi ve şirketler ile zenginler için vergi uygulamalarının sıkılaştırılması amaçlanıyor.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJELERİNE REKOR YATIRIM

Enerji ve iklim değişikliği ile mücadelede 369 milyar dolarlık bir kaynak ayrılması öngörülürken, yapılacak yatırımlarla bir Amerikalının enerji faturasında yılda 500 dolar ile 1000 dolar arasında düşüş, karbon emisyonunun 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltılması ve elektrikli otomobil satın alımların teşvik edilmesi de yasa içine konmuş durumda. Bilhassa elektrikli araç alanlara 7500 dolarlık vergi indirimi planlaması da bulunuyor.

Yasanın ana gelir kaynaklarından birisi, 1 milyar doların üzerinde kar yapan şirketlerin vergi borçlarını sıfıra indirmek amacıyla İç Gelir Hizmeti (İRS) yasasını kullanmalarını engellemek üzere getirilen yüzde 15’lik asgari kurumlar vergisi olacak. Bu sayede de yaklaşık 313 milyar dolarlık gelir sağlanması bekleniyor.

Ailelerin ısı pompaları veya diğer enerji verimli ev aletleri satın almaları için sunulacak 14 bin ABD Doları tutarında doğrudan tüketici indirimleri de ailelerin yılda en az 350 ABD Doları tasarruf etmesini sağlayacak.

7,5 milyon aile daha %30 vergi indirimi ile çatılarına güneş enerjisi kurabilecek ve ailelerin sistem ömrü boyunca 9000 dolar veya yılda en az 300 dolar tasarruf edecek. Yeni elektrikli araçlar için 7500 dolar ve kullanılmış elektrikli araçlar için 4000 dolara kadar vergi kredisi, ailelerin yılda 950 dolar tasarruf etmesine yardımcı olacak.