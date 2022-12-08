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ABD Başkanı Biden'ın dili sürçtü: "Nano çip" diyemedi

Yaptığı gaflarla sıkça gündeme gelen ABD Başkanı Biden'ın, Tayvan merkezli bir çip fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada çok kez dili sürçtü ve "nano çip" demekte zorlandı

Giriş: 08.12.2022 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden'ın dili sürçtü:
Biden'ın dili sürçtü
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ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan merkezli bir çip fabrikasını açılışından önce ziyaret etti. Şirketin yaptığı çalışmalara değinen Biden'ın dili birçok kez sürçtü ve "nano çip" demekte zorlandı.

Biden, "Üç nano çipler, üç nano çip. Üç nano olan çipler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz işte! Nano, neno, bilmiyorum!" ifadelerini kullandı.

Biden'ın ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu. Yaptığı gaflarla sıkça gündem olan Biden, geçtiğimiz aylarda Kamboçya'ya yaptığı ziyarette Kamboçya ile Kolombiya'yı karışmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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